La Spezia, 15 gennaio 2021 - Sono 254 i nuovi casi di covid in Liguria a fronte di 3985 tamponi molecolari (2243 i test antigenici rapidi). La percentuale del rapporto tamponi molecolari - positivi è del 6,37% era del 7,39%. Ci sono anche 10 decessi e 16 malati in meno negli ospedali. I positivi sono 6617, 17 in più rispetto a ieri.

I nuovi casi di infezione sono stati rilevati 38 nell'Imperiese, 80 nel Savonese, 74 nella Asl3 di Genova, 26 nel Tigullio, 35 nello Spezzino e uno è residente fuori regione. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, sono 727, 16 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i ricoverati 59 sono in terapia intensiva, erano 65.Per la prima volta dopo tante settimane sono scesi sotto 60 i posti letto occupati nelle terapie intensive. I morti sono 10, per un totale di 3084. I decessi sono avvenuti dal 12 gennaio a ieri. Avevano un'età compresa tra i 69 e i 92 anni. I guariti sono 227 per un totale di 55513. In isolamento domiciliare ci sono 4307 persone, 24 in meno rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 4212, erano 4150. Sono 31305 i vaccini somministrati su 47120 consegnati, il 66%.