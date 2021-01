La Spezia, 11 gennaio 2021 - Sono 226, in Liguria, i nuovi positivi al Covid-19 a fronte di 2.085 tamponi molecolari processati. Lo si evince dal quotidiano bollettino diffuso da Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero.

Il maggior numero di casi si registra nella Asl3 genovese (108) seguita da Asl2 Savona (75), Asl4 Tigullio 18, Asl5 La Spezia con 13 casi e infine Asl1 Imperiese con un unico caso.

I test antigenici fatti sono stati 1.513. Aumentano i ricoveri di 28 unità: sono infatti 801. In terapia intensiva sono ricoverate 64 persone, come il giorno precedente.

Otto sono i decessi avvenuti (tutti al San Martino) tra l'8 e il 10 gennaio. I pazienti deceduti avevano un'età compresa tra i 74 e gli 88 anni.

I pazienti in isolamento domiciliare sono a oggi 4.281, 172 in meno mentre quelli in sorveglianza attiva sono 3.828.

Per quanto riguarda i vaccini i dati parlano di 20.886 dosi somministrate sulle 30.545 consegnate pari al 68%.Le dosi programmate per oggi sono complessivamente 2.680.

Il dettaglio dei 226 nuovi casi per residenza:

Imperia: 4

Savona: 75

Genova: 126 (di cui 108 di Asl3, 18 di Asl4)

La Spezia: 13

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 8

Attualmente positivi per residenza = 6.530

Imperia = 638

Savona = 1.472

Genova = 3.108

La Spezia = 1.027

Fuori regione = 119

Altro o in fase di verifica = 166

Dosi di vaccino effettuate dal 27/12 al 10/1 (tra parentesi quelle programmate oggi)

Asl1 = 2.606 (442)

Asl2 = 3.443 (340)

Asl3 = 3.901 (665)

Asl4 = 2.077 (438)

Asl5 = 2.439 (0)

Galliera = 336 (108)

Gaslini = 765 (150)

San Martino = 2.292 (504)

Evangelico = 347 (53)

TOTALI = 18.206 (2.680)