Genova, 19 dicembre 2020 - Sono 271 i nuovi casi di positività al Covid in Liguria, registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 4041 tamponi molecolari. Il rapporto tra tamponi e positivi è del 6,7% , in calo, rispetto al 7,61% di ieri.

Il dato nazionale è del 9,2%. I nuovi positivi sono 36 nella provincia di Imperia, 65 in quella di Savona, 41 nello Spezzino, 43 nel Tigullio e 86 nella Asl3 di Genova. Il totale dei positivi è 7587, appena 3 in meno rispetto a ieri. Si registrano ancora 12 morti, 7 uomini e 5 donne, per un totale di 2766. I guariti sono 262. In isolamento domiciliare ci sono 6324 persone, 356 in meo rispetto al giorno precedente, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 8300, ieri erano 6469. La crescita è avvenuta in tutte le province tranne a La Spezia. In quella di Imperia ci sono 2218 persone (+764), in quella di Savona ce ne sono 810 (+211), nel Tigullio 913 (+290), nella Asl3 di Genova 3612 (+629), alla Spezia 747 (-63)