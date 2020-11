La Spezia, 28 novembre 2020 - Sono 454 i nuovi casi di Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, con 4.740 tamponi. Ieri i casi erano stati 606 su 5.532 tamponi. RIVEDI IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Calano ancora gli attualmente positivi che adesso sono 12.793 (-283). I ricoveri scendono a 1.085 (-43) mentre salgono di 8 unità i ricoveri in terapia intensiva (117). Nella Asl 5 ci sono 127 ricoverati, dei quali 11 in terapia intensiva. Alto il numero dei guariti: 35.857 (+712).

Scendono anche le persone in isolamento domiciliare che adesso sono 11.640 (-243). Purtroppo ci sono 25 decessi - tra i quali una 56enne morta a Sarzana - che portano il totale a 2.361 ma non si tratta di 25 decessi avvenuti in un giorno: il numero conta casi che vanno dal 17 al 27 novembre.

Il dettaglio dei 454 nuovi casi:

Asl1: 46 (6 contatto di caso confermato, 39 attività screening, 1 settore sociosanitario)

Asl2: 60 (15 contatto caso confermato, 44 attività screening, 1 settore sociosanitario)

Asl3: 255 (59 contatto caso confermato, 194 attività screening, 2 settore sociosanitario)

Asl4: 9 (attività screening)

Asl5: 84 (20 contatto caso confermato, 62 attività screening, 2 settore sociosanitario)

Infine, ecco gli attualmente positivi per residenza:

Imperia = 1.209 (-41)

Savona = 1.363 (-17)

Genova = 7.415 (-163)

La Spezia = 2.968 (-46)

Fuori regione = 264 (-4)

Altro o in fase di verifica = 574 (-12)