Genova, 24 ottobre 2020 - La Liguria 'sfondà la soglia psicologica dei mille nuovi casi positivi: oggi, il rituale bollettino anticipato da Regine Liguria sui dati flusso Alisa-Ministero indica 1.035 nuovi casi positivi a fronte di 6.114 tamponi effettuati. I pazienti ospedalizzati sono 679 in medio-bassa intensità e 38 in terapia intensiva. Sei i deceduti, di età compresa tra i 76 e i 99 anni. I soggetti in sorveglianza attiva sono 5.164, 243 sono in isolamento domiciliare. la pressione sugli ospedali liguri ma soprattutto su quelli genovesi è forte.

