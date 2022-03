Covid Liguria 1 marzo, continua il calo dei nuovi positivi

La Spezia, 1 marzo 2022 - Prosegue il calo dei positivi al Covid19 in Liguria: a oggi, secondo i dati riportati dal bollettino di Regione Liguria in tutta la regione ci sono 13.662 positivi, 642 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi positivi sono invece 1.309 nelle ultime 24 ore a fronte di 14.154 tamponi effettuati di cui 3.598 molecolari e 10.556 antigenici rapidi, per un tasso di positività pari al 9,24%.

A Genova ce ne sono 612, 199 a Savona, 177 nel Tigullio,168 alla Spezia e 149 a Imperia. Quattro casi non sono riconducibili a persone residenti in Liguria. Anche per quanto riguarda gli ospedalizzati si registra un calo di 8 unità: a oggi sono 362, di cui 17 in terapia intensiva (5 i non vaccinati).

Cresce invece il numero dei decessi segnalati che oggi sono 12, portando così il numero delle persone morte da inizio pandemia a 5.109. Tra il 24 e il 28 febbraio sono morte sei donne di età compresa tra i 64 e i 94 anni e sei uomini di età compresa tra i 62 e gli 85 anni. Cala il numero di persone in isolamento domiciliare che a oggi sono 13.288 (631 in meno rispetto a ieri) mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 2.616. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 3.720 dosi di vaccino Pfizer e 133 dosi di Novavax. Le persone che hanno già ricevuto la dose booster sono 925.390.