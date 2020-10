La Spezia, 27 ottobre 2020 - Sono 1.127 i nuovi casi di persone positive al Covid in Liguria, ben 877 nella sola Asl 3 del genovese. Solo ieri, benché il dato diffuso al lunedì sia sempre contenuto, i contagi in tutta la Liguria erano stati 419. In regione cresce di 14 vittime la conta totale dei decessi, che diventano 1.718 dall'inizio dell'epidemia. I tamponi sono stati 6.357. È quanto emerge dal bollettino di Regione Liguria sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero.

Continua la crescita esponenziale dei ricoverati con sintomi in regione che sono oggi 837, rispetto ai 788 di ieri. In terapia intensiva ci sono 45 malati, ieri erano 46. In isolamento domiciliare ci sono 6.075 persone (ieri erano 5.608). In totale in Liguria ci sono 6.957 positivi al covid (ieri erano 6.442). I nuovi contagi, a parte quelli nel genovese, in 130 casi si registrano nell'Asl 5 spezzina. Nell'Asl 2 di Savona i nuovi casi sono 25, nell'imperiese se ne registrano 68, e 27 nell'Asl di Chiavari.