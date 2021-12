Genova, 8 dicembre 2021 – Cinque decessi e boom di nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore in Liguria. Ce ne sono stati 690, il numero più alto dall'inizio della quarta ondata della pandemia. Complessivamente i positivi in regione sono adesso 7.161. I nuovi contagiati sono 222 nell'area di Genova, 171 nell'Imperiese, 143 nel Savonese, 88 nel Tigullio, 64 nello Spezzino e due non sono residenti in regione. I morti sono tutti uomini di età compresa tra 63 e 82 anni. Uno è deceduto alla Spezia, gli altri a Genova (3 al Galliera e uno al San Martino). Il numero complessivo dei decessi è salito a 4.483.

Il grafico CovidStat/Infn:

Continua a crescere anche il numero dei ricoverati a causa del virus. Sono 222, 4 in più rispetto al giorno precedente. Di questi 27 sono in terapia intensiva, ieri erano 26: 23 non sono vaccinati e 4 sono vaccinati ma hanno anche altre patologie. I guariti sono 543. I nuovi positivi sono emersi da 6446 tamponi molecolari e 11618 test rapidi. Il tasso di positività sale al 3,81%, era al 2,48%. In isolamento domiciliare ci sono 6007 persone, 497 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 4798, erano 4385. In 24 ore sono state fatte 11249 vaccinazioni.