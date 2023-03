Country e spirituals al Terminus

Country, folk e spirituals per la nuova tappa dei concerti del giovedì al Terminus Cafè. Nel locale di via Paleocapa 7, stasera dalle 21, appuntamento con The lonesome road, una serata in compagnia delle chitarre di Francesco Carpena (anche alla voce, musicista che in molti conoscono quale batterista di alto livello) e Luca Bertone (spesso in zona con le sue esibizioni pure in altre formazioni). I due performer presenteranno un viaggio appassionato nei sentieri dei tre generi americani ed europei, a partire dal 1800 fino agli anni Settanta. Un live dedicato a Johnny Cash, Woody Guthrie, Kris Kristofferson, Willie Nelson, Elvis Presley, Jim Reeves, Marty Robbins e Paul Robeson. Per informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare il Terminus Cafè al numero di telefono 0187 713210 o tramite mail all’indirizzo [email protected]