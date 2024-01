Costruzioni, il futuro è luminoso: "Opere per i prossimi dieci anni"

Si profila all’orizzonte almeno un decennio di grandi opere sul territorio spezzino e per questo sarà fondamentale farsi trovare pronti, in qualsiasi settore. La professionalità unita a competenza e preparazione saranno le doti richieste per tradurre i grandi progetti e gli investimenti milionari sostenuti da enti, amministrazioni e non in ultimo dai finanziamenti del Pnrr in solide certezze. A fare la propria parte sarà proprio il settore edilizio che metterà a disposizione della programmazione la propria forza lavoro, le aziende e il personale. Serviranno addetti qualificati dunque per affrontare un calendario ricco di opere pubbliche fondamentali per l’assetto del territorio. La necessità di una adeguata formazione e l’avviamento al lavoro corrono di pari passo con il sostegno alle aziende già operative ma anche per quelle che si presenteranno nei prossimi anni. Il ruolo di Cassa Edile spezzina e delle associazioni di categoria sarà dunque prezioso per la gestione dell’evoluzione in atto e quella programmata in uno spazio temporale relativamente molto breve. I premi consegnati da Cassa Edile ai lavoratori non rappresentano soltanto un ringraziamento alla fedeltà professionale, un attestato di stima e di grande fiducia alle loro aziende ma anche un messaggio di speranza e incoraggiamento per tutto il comparto che ruota intorno al mondo dell’edilizia che ha superato di slancio il difficilissimo momento negativo, a livello mondiale, causato dall’emergenza sanitaria rimettendosi in moto anche grazie ai supporti e alle nuove formule statali che hanno messo benzina nel settore. Alla cerimonia di consegna degli attestati hanno presenziato il Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, Cristiano Lavaggi presidente Cassa Edile, il vice Riccardo Bani, Paolo Faconti direttore Ance, Alberto Bacigalupi presidente Ance, Mattia Tivegna segretario Fillea Cgil, Davide Grazia Filca Cisl.

"Costruire un mondo migliore - ha augurato il prefetto Maria Luisa Inversini - significa mettere insieme tante competenze e ruoli. Quello del lavoro edile ricopre un ruolo fondamentale perchè oltre alle competenze sviluppate svolge anche un ruolo sociale fondamentale". Non è stata una scelta casuale quella di dare visibilità ai singoli lavoratori, come ha ricordato Cristiano Lavaggi, ma un segnale chiaro sulla volontà di far emergere il loro ruolo. Alberto Bacigalupi, nella duplice veste di presidente dell’associazione costruttori edili e imprenditore dell’azienda Seib presente sul territorio spezzino da oltre mezzo secolo, ha evidenziato la ragione dell’incontro. "Abbiamo bisogno di raccontarci meglio - ha spiegato Bacigalupi - per rendere attrattivo il nostro settore evidenziando le nostre manifestazioni. C’è un grande impulso e si stanno profilando nuove prospettive di lavoro per i prossimi dieci anni quindi dobbiamo farci trovare pronti". Il lavoro inteso non soltanto come occupazione e reddito ma anche come solido principio sociale. "Dobbiamo essere orgogliosi - ha proseguito Paolo Faconti direttore Ance - che le opere realizzate resteranno nel tempo come testimoni dell’impegno e delle capacità. Per questo è doveroso il riconoscimento ai lavoratori". Soddisfazione per il premio ai lavoratori è stata espressa anche dalle parti sociali presenti alla cerimonia.