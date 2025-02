Costruttori di templi di Euro Mazzi

Alla biblioteca Beghi, sabato alle 9.30, Euro Mazzi presenta il suo libro ‘Costruttori di templi. L’episcopato di Mons. Giovanni Battista Costantini alla Spezia 1927-1943’. Il libro narra l’opera di monsignor Giovanni Battista Costantini nella Diocesi di Luni. Costantini si distinse per la ricostruzione delle chiese distrutte durante le guerre e la tutela del patrimonio artistico ecclesiastico. Nel febbraio 1927 monsignor Giovanni Costantini fu incaricato da Papa Pio IX di far nascere la nuova diocesi della Spezia e nel marzo 1929 venne nominato vescovo della nuova diocesi di Luni. Incarico durato 16 anni, fino a luglio 1943 a seguito della sua nomina a presidente della Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra. La partecipazione all’incontro – inserito nella rassegna ‘Succede in biblioteca’, a cura del Sistema bibliotecario urbano – è gratuita e libera fino ad esaurimento posti. Dopo l’introduzione del sindaco Pierluigi Peracchini, con l’autore dialoga Egidio Banti.