Terzo incontro, venerdì, nell’ambito del progetto di Asl5 “Costruiamo insieme la nostra salute - Conoscere per compiere scelte consapevoli e sicure”. L’incontro dal titolo “Vado al Pronto Soccorso, dal mio medico o cerco su Google?” sarà ospitato al mattino presso l’Istituto “Vincenzo Cardarelli” per gli studenti e nel pomeriggio, alle 17 alla sala multimediale di Tele Liguria Sud a La Spezia, con prenotazione obbligatoria (online su www.asl5.liguria.it, telefonando allo 0187.534410 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). Al centro, il difficile tema dell’utilizzo in maniera appropriata dei servizi sanitari e dell’informazione sanitaria in rete. I relatori, con ironia e competenza forniranno alla platea gli strumenti per scegliere consapevolmente il percorso più idoneo da intraprendere in caso di necessità sanitarie.