Cosa si intende per video virale?

Un video virale è contenuto pubblicato sui social che viene visto da tante persone in breve tempo. La parola deriva da ‘virus’ e indica che un messaggio passa da una persona all’altra. Un contenuto diventa virale per la capacità di coinvolgere e conquistare l’interesse delle persone. Deve essere gratuito e si trasmette tramite le condivisioni sui social. Il video deve sorprendere, può essere una cosa strana o molto buffa. Se ne trovano di tutti i tipi, alcuni possono essere anche utili perché portano messaggi interessanti come tutorial per imparare a fare qualcosa, video musicali o divulgazione scientifica resa più accessibile e divertente come i contenuti di Geo Pop o Barbascura.

Ci sono invece altri video virali che sono privi di utilità e spesso attirano l’attenzione con azioni estreme, volgari e che rasentano l’illegalità. Ora poi con l’uso dell’AI diventa tutto possibile e pur di ottenere visualizzazioni si inventano cose incredibili. Alcuni di questi video sono realizzati anche rischiando la vita, propria e degli altri, come quel influencer che si è messo a fare le flessioni nel motore di un aereo.

Tra i ragazzi della nostra classe vanno molto i video che fanno ridere, spesso senza contenuto, oppure che mostrano videogiochi. Sono molto seguiti anche gli Youtuber che fanno viaggi, sport, musica e cucina. Alcuni si interessano ai tutorial per realizzare cose e qualcuno anche video di storia. Il tempo trascorso a vedere video va da un’ora a due in media. Alcuni non sanno valutarlo.