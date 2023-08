Cosa è davvero la felicità? In scena tentativi per trovarla

"Per me felicità è quando da piccolo ti bastava il lungomare di Rimini la sera, in vacanza ad agosto", scrivono gli autori di ‘La felicità è uno schiaffo’ in programma stasera, alle 21.30, in piazza Bollo a Deiva Marina, per il festival ‘Nuove Terre’. "Un filo d’aria improvvisa ad asciugarti il sudore sul collo, il gelato al puffo e fior di latte in una mano, l’altra mano nella mano di tuo papà e la mamma di fianco a te. Quando ti bastava questo per credere, che andava e sarebbe andato tutto bene". Uno spettacolo, con protagonista Giorgia Goldini (autrice insieme a Stefano Dell’Accio) che non dà risposte, ma che mette in scena dei tentativi, che fissa dei momenti, che propone delle visioni. Dieci istantanee da guardare con calma per cogliere i dettagli: il colore del gelato caduto al bimbo sul lungomare di Rimini, il vestito della sposa sporco d’erba e fango, i capelli dell’uomo giusto. Per informazioni: 371 4612350 o [email protected]