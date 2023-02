Corti e l’Opera Carlo Felice ospiti dei Concerti a teatro

La prestigiosa Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova, per il secondo appuntamento della stagione di ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Stasera alle 21, al Teatro Civico, l’Orchestra suonerà insieme a Francesco Corti, nella doppia veste di direttore e clavicembalo solista. L’evento, inserito nell’ambito del progetto ‘Liguria Musica’ promosso dalla Regione Liguria, è il primo dei due concerti del cartellone che vedono protagonista l’Orchestra ligure. ‘Liguria Musica’ sta portando artisti e produzioni, con la direzione delle più celebri bacchette e solisti di alto profilo internazionale, a risuonare nei teatri, nei siti di rilevante interesse storico-artistico e nei luoghi della spiritualità più significativi della Liguria. L’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova ha una storia che inizia nei primi anni del ‘900. La sua attività sinfonica e operistica, che neppure i bombardamenti del ’43 con la distruzione dell’antico Teatro Carlo Felice sono riusciti a interrompere, è da allora continuativa. Alla Spezia si esibirà con il clavicembalista Francesco Corti che, in veste di solista e direttore, eseguirà il concerto di Haydn. Frequentatore abituale di ensemble quali Les Musiciens du Louvre, Orchestra Barocca Zefiro, Bach Collegium Japan, Les Talens Lyriques, dal 2018 Corti è direttore ospite principale dell’ensemble Il Pomo d’Oro e professore alla Schola Cantorum di Basilea. Il programma musicale della serata prevede, oltre a Haydn - Concerto in sol maggiore per clavicembalo e orchestra, L’Ouverture de La scuola de’ gelosi di Salieri per concludersi con la Sinfonia in mi bemolle maggiore di Mozart. L’altro appuntamento con l’Orchestra sarà al Teatro degli Impavidi di Sarzana martedì 21 marzo, con la direzione del leggendario Wolfram Christ. I biglietti per tutti gli appuntamenti di "Concerti a Teatro" sono disponibili nei botteghini di entrambi i teatri e online su www.vivaticket.it. Marco Magi