Corso ’Sab’ da Confartigianato

Ultimi posti disponibili al corso abilitante per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (sab) con avvio la prossima settimana in Confartigianato. Il corso, valido per tutta Italia, ha una durata di 100 ore e si svolgerà tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Al superamento dell’esame finale sarà rilasciata l’attestazione necessaria all’apertura dell’attività. Per partecipare al corso necessario il diploma di scuola media superiore o, se conseguito all’estero, con la traduzione giurata. Il corso fornisce una preparazione indispensabile per chi decide di intraprendere un’attività nel settore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato ai numeri 0187 286648-04 oppure all’indirizzo e-mail [email protected]