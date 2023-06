Corso pratico di difesa. I medici hanno imparato a reagire alle aggressioni

La Spezia, 26 giugno 2023 – Dopo le lezioni teoriche, anche la prova pratica per imparare veramente a difendersi in caso di un’aggressione da parte di un paziente.

Si è brillantemente concluso il primo convegno teorico in aula e pratico in palestra, riservato ai medici, organizzato dall’ordine dei medici della Spezia in collaborazione con l’associazione culturale Scuola di formazione professionale e il Centro studi psicopatologia ed analisi investigative. Il tema le sempre più frequenti aggressioni al personale sanitario e in particolare ai medici.

A conclusione della formazione teorica nella sala dell’ordine dei medici, si è tenuta una sessione esclusivamente pratica a cura della Scuola di formazione professionale e dello Studio di psicopatologia ed analisi investigative al PalaMariotti nella sede della Asd Boxing Class La Spezia. Nell’occasione, il professor Enzo Meneghini, istruttore di difesa personale con trentennale esperienza, ha diplomato il primo gruppo di medici che ha voluto confrontarsi con l’esercizio ’sul campo’.

Scopo del convegno pratico è stato insegnare ai partecipanti manovre semplici per difendersi dai più comuni gesti aggressivi cui il medico è a rischio: i presenti, tra cui alcune donne, hanno appreso come reagire di fronte ad una presa per il bavero o per il collo, di fronte ad un’aggressione con coltello o con una bottiglia rotta, imparando anche ad utilizzare, come difesa, oggetti della nostra quotidianità.

Uscire dal ruolo professionale di aiuto e studiare per non diventare vittime di un’aggressione non è stato probabilmente facile, ma grandi sono stati l’interesse e l’entusiasmo manifestati dai partecipanti che ben presto hanno palesato la volontà di effettuare approfondimenti ulteriori delle tecniche insegnate dagli istruttori, esprimendo anche la volontà di coinvolgere altri colleghi per il futuro.

Il corso (accreditato E.C.M.) rivolto ai medici iscritti all’ordine della Spezia ha coinvolto docenti di prim’ordine quali Leonardo Moretti e Giuseppe Ruffolo specialisti in psichiatria, Daniela Lorenzini e Mario Bertoncini psicologi, nonché Andrea Prassini vice comandante della polizia locale di Santo Stefano Magra e docente in corsi e convegni sia per personale effettivo delle forze di polizia o aspirante tale. La sessione teorica ha riscosso un grande successo e le richieste hanno superato il numero massimo di partecipanti che era stato fissato a cinquantacinque.

Per informazioni a riguardo delle prossime esperienze, che si preannunciano indirizzate ad altro personale sanitario e socio sanitario, gli interessati possono già scrivere a: [email protected]

Massimo Benedetti