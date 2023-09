Corso per volontarialla Croce rossa

Inizia il 20 settembre a Follo il nuovo corso base per diventare volontari della Croce rossa. Sul portale https:gaia.cri.it è possibile registrarsi e pre-iscriversi al corso cercando tra quelli attivi al comitato di Follo; per informazioni, contattare il numero 0187.559263. Il corso è gratuito: sarà svolto presso la sede del comitato follese, situata in piazza Garibaldi 17; sono disponibili ancora alcuni posti.