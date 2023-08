Corso per logistica Iscrizioni prorogate

Prorogato al 28 agosto, alle 12, il termine per le iscrizioni al corso ‘Addetto al supporto logistico integrato’, realizzato da Scuola Nazionale Trasporti e Logistica in partnership con impresa leader nel settore dell’ingegneria logistica. La formazione avrà inizio il 5 settembre con gli stage in azienda a novembre. Gli inserimenti occupazionali (garantiti nella misura minima del 60% degli allievi idonei) avverranno entro l’anno, già a partire dal mese di dicembre. "Il settore industriale sta affrontando una trasformazione significativa – sottolinea Riccardo Tagliavini, responsabile tecnico Sntl – . Il ruolo dell’addetto al supporto logistico integrato, si dimostra cruciale per facilitare l’efficienza e la comprensione nei processi produttivi sempre più automatizzati. Le imprese stanno adottando soluzioni di automazione industriale per migliorare la produttività e ridurre i costi operativi. Questa progressione tecnologica ha portato alla necessità di figure specializzate in grado di gestire la complessità delle informazioni tecniche". Per info e dettagli sulle candidature: www.scuolatrasporti.com.