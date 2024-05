Corso per baby sitter: "Aiutiamo le famiglie"

Il Comune di Lerici ha attivato un corso di formazione gratuito per baby sitter con l’obiettivo di fornire un piccolo aiuto alle madri lavoratici e a tutte le famiglie, facilitando così l’incontro tra domanda ed offerta lavorativa,. "L’idea è creare un elenco di professionalità pronte per servizi ‘lampo’, per esigenze improvvise ed occasionali, ma anche per servizi strutturati e continuativi, basti pensare anche al turismo e alle richieste nei mesi estivi presso tutte le strutture ricettive del territorio. Il Comune rimane del tutto estraneo alla contrattazione tra le parti e all’eventuale rapporto di lavoro, ma si riserva di verificare il gradimento delle famiglie" spiega Alessandra Di Sibio, assessore alle politiche sociali del Comune di Lerici.

Il corso è organizzato da Isforcoop, il numero dei destinatari del corso parte da un minimo 10 a un massimo di 20 persone ed i requisiti di accesso alla selezione sono quelli di essere maggiorenni con priorità ai residenti nel Comune di Lerici, e assolvimento dell’obbligo di istruzione. La domanda di iscrizione deve essere consegnata a mano presso la sede di Isforcoop, in via Monteverdi 117 alla Speza – il termine ultimo è stato fissato alle 12 di mercoledì 29 maggio – dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13. Il corso ha la durata è di 100 ore, di cui 60 ore di teoria e 40 ore di stage. Fra le tematiche del corso ci sono argomenti come elementi di psicologia e pedagogia, come favorire il benessere dei bambini, la promozione del gioco come ambito privilegiato dell’apprendimento, le dieta del bambino, l’Hccp, l’orologio biologico del bambino con attenzione al sonno, le manovre di disostruzione delle vie aeree.