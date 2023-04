Corso di speleologia con il Gruppo Lunense

Prenderà il via con l’uscita propedeutica in grotta di domani il corso di speleologia aperto a tutti organizzato dal Gruppo Speleologico Lunense. Una realtà con una lunga storia alle spalle, attiva da 70 anni, che spazia non solo in provincia, ma anche nelle Apuane ed in altre aree italiane, e darà a tanti la possibilità di iniziare una nuova avventura avvalendosi degli istruttori della Scuola di Speleologia della Società Speleologica Italia. Le lezioni si terranno, fra teoriche e pratiche a maggio, possibile richiedere informazioni dettagliate scrivendo all’indirizzo mail [email protected] o con WhatsApp al numero 348-4780115 (Daniele).