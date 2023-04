Corso Aci Sport, quattro spezzini promossi navigatori per i rally

Tre ragazzi e una ragazza hanno concluso con successo il corso di prima licenza Aci Sport organizzato dalla scuderia spezzina Bb Competition con il patrocinio dell’Automobile club La Spezia: saranno così dei nuovi navigatori nei rally. Il sodalizio presieduto da Claudio Arzà si è così confermato quale riferimento motosportivo sul territorio, mettendo a disposizione dei neo licenziati quattro sessioni di teoria e due di pratica. Ad accogliere i giovani conduttori sono stati i locali del centro Sport e Salute della Spezia, con relatori Roberto Ferrari e David Castiglioni, entrambi protagonisti in ambito rallistico. Un percorso formativo della durata di una settimana, articolato sulle particolarità che si presenteranno ai conduttori: dall’interpretazione del road-book alla stesura delle note ed alla lettura delle stesse in condizioni di elevata velocità, fino al cambio gomme. "Doveroso ringraziare Sport e Salute della Spezia, per averci messo a disposizione i locali, e il Comune di Sesta Godano, per aver concesso la chiusura delle strade interessate dalla parte pratica – commenta Simona Righetti, promoter dell’iniziativa. – Grazie anche a Ferrari e Castiglioni per aver condotto le sessioni didattiche con passsione, agli ufficiali di gara dell’associazione Golfo dei Poeti, al delegato sportivo di Aci La Spezia Giorgio Antognoli e al deposito officina rotabili storici delle Ferrovie".

Marco Magi