Genova, 1 marzo 2020 - Come annunciato, oggi è stata presa la decisione sulla riapertura delle scuole in Liguria per l'emergenza legata al coronavirus.

"Le scuole in tutta la Liguria - si legge in un post Facebook della Regione - riapriranno da mercoledì (4 marzo, ndr) per lasciare il tempo agli istituti di dotarsi di tutti gli strumenti di prevenzione previsti dalle norme".

Sono 46 le persone contagiate dal virus Covid-19 in Liguria, quasi tutti del cluster di Alassio. Ma 24 di questi sono stati trasferiti nella regione di residenza, in Piemonte. Dopo l’emergenza dei giorni scorsi, la situazione è sotto controllo, come affermato più volte anche ieri dal governatore regionale, Giovanni Toti. "Rimaniamo su livelli di contagio basso, e soprattutto con casi tutti tracciati. Attendiamo l’esito di 3 tamponi in corso, tutti provenienti da contatto con il caso della Spezia. La situazione è sotto controllo, e la buona notizia è che i venti soggetti positivi rimasti sul territorio ligure sono tutti individuati e tracciati, si tratta del caso spezzino e del ‘cluster’ di Alassio. Questo fa la differenza ed è merito del grandissimo lavoro di mappatura fatto dai nostri professionisti".

I due nuovi casi che hanno portato il bilancio da 44 a 46 coinvolgono il cluster di Alassio e Imperia. Lo spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale oggi pomeriggio nel punto stampa sull'epidemia di coronavirus. Un nuovo caso riguarda la provincia di Imperia, una persona proveniente dalla zona rossa lombarda già in sorveglianza attiva a San Lorenzo al Mare e ora ricoverata all'ospedale di Sanremo, uno a La Spezia e 44 dal focolaio degli alberghi di Alassio. Al momento nessun caso interessa la Città metropolitana di Genova.

Rimangono invece in sorveglianza attiva 514 persone: 30 nel territorio Imperiese, 235 nel Savonese, 59 a Genova e 45 nel Tigullio, mentre sono 145 nello Spezzino le persone interessate dalla sorveglianza attiva nelle proprie abitazioni mentre il dato di ieri fornito sempre dalla Regioni era di 217. Sulla via della risoluzione, nel Ponente, ligure, la vicenda dei turisti ospitati da giorni nelle strutture ricettive di Alassio.



