La Spezia, 23 febbraio 2020 - Coronavirus, scuole chiuse in tutta la Liguria fino al primo marzo. Per scongiurare ogni possibile contagio, il presidente Toti ha annunciato questa decisione nella serata di domenica. Con le scuole saranno chiusi anche tutti i musei. Saranno chiuse quindi tutte le scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole dell'infanzia, mentre ci sarà uno stop anche per le manifestazioni pubbliche e le attività ludico-sportive. L'ordinanza regionale, la 1/2020 è stata messa a punto dalla stessa Regione. Sospesi anche tutti i percorsi d'istruzione e formazione professionale, i viaggi d'istruzione e di concorsi pubblici fatto salvi quelli relativi alle professioni sanitarie.

© Riproduzione riservata