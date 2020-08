La Spezia, 9 agosto 2020 - In Liguria sono 7 i nuovi casi positivi su 2.022 tamponi effettuati. Il totale dei casi e' di 10283 a fronte di 201.270 tanponi effettuati. Un paziente in piu' in terapia intensiva e quindi diventano 2. I nuovi guariti sono 14 che portano il numero a 7.568. Nessun nuovo decesso. Questi i casi per provincia: Savona 135, La Spezia 28, Imperia 62, Genova 763. Residenti fuori Regione/Estero 53, altro/in fase di verifica 105.

