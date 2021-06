La Spezia, 3 giugno 2021 - Il capoluogo spezzino e la provincia esultano: dopo mesi, nella giornata di giovedì 3 giugno il bollettino recita 0 casi in 24 ore. La Spezia dunque covid free dopo mesi molto difficili, con il contagio che ha messo a dura prova anche le strutture ospedaliere. Un risultato importante ma che ora non deve far abbassare la guardia: distanziamento, mascherine e lavaggio frequente delle mani, come spiegano le autorità, devono rimanere un presidio importante nella lotta contro il coronavirus.

Il bollettino

Gli zero casi di La Spezia si inseriscono in un bollettino ligure che vede 2 casi a Savona, 2 a Imperia e 26 a Genova. Il virus resta sotto controllo e ormai da diversi giorni si assiste a un ridotto numero di nuovi contagiati.

Tamponi e decessi

Sono circa quattromila i tamponi processati in 24 ore tra molecolari e rapidi. Nelle ultime 24 ore la Liguria conta anche due decessi, che portano il totale dei morti da covid a 4327 dall'inizio della pandemia. Dei due decessi, uno riguarda la commessa spezzina morta per le conseguenze del contagio in ospedale.

Ricoveri contenuti

Calano gli ospedalizzati, con i malati in media intensità che sono 101 e quelli in terapia intensiva 28 (erano 29). I ricoverati sono 7 in meno rispetto a ieri.

Vaccini ai 12enni, si parte

"Dalle 23 di lunedi' 7 giugno partira' la prenotazione del vaccino per la fascia di età 12-18 anni (anni compiuti) attraverso il portale dedicato e, dal giorno dopo, anche attraverso gli altri canali. L'ultima data della seconda dose sarà entro il 31 agosto". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti. In particolare, il vaccino (Pfizer) potrà essere prenotato dalle 23 di lunedì 7 giugno attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione. liguria.it e da martedì 8 giugno anche attraverso il numero verde 800 938818 (attivo dalle 8 alle 18 nei giorni feriali), le farmacie, gli sportelli territoriali Cup.