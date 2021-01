La Spezia, 4 gennaio 2021 - Crescono gli ospedalizzati a causa del covid in Liguria: sono 791, 24 in più rispetto al giorno precedente, con 75 malati ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 71). Questo si legge nel nuovo bollettino fornito dalla Regione.

Sono 204 i nuovi casi in 24 ore

I nuovi casi di positività sono 204 su 2007 tamponi molecolari (1395 quelli antigenici) con una percentuale tamponi - positivi del 10,16%. Gli ultimi positivi sono stati riscontrati 3 nell'Imperiese, 65 nel Savonese, 15 nello Spezzino, 25 nel Tigullio e 94 nella Asl3 di Genova. Due sono residenti fuori regione. Complessivamente i positivi sono 6063, 51 meno del giorno precedente.

Covid Liguria 3 gennaio: 221 nuovi casi

Oltre 60 escono dall'isolamento

I morti sono cinque, per un totale di 2917. I nuovi guariti sono 250. In isolamento domiciliare ci sono 4957 persone, 63 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, e in sorveglianza attiva ce ne sono 4795, 69 in meno rispetto a ieri. Mentre si contano i contagi, prosegue la campagna di vaccinazioni.

Toti: "Accelerare campagna vaccini"

«Visto che, con ogni probabilità, andremo incontro a un periodo di nuove restrizioni dolorose per cittadini ed economia, è fondamentale accelerare la campagna dei vaccini» dice il presidente ligure Giovanni Toti. «Israele ha dimostrato che con regole e procedure appropriate in pochi giorni è stato immunizzato 1 mln di persone. Parliamoci chiaro: non sono le Regioni a rallentare l'iter dei vaccini. Servono dosi, in quantità massiccia, serve personale che il Governo deve assumere e mandare nelle regioni e strumenti che deve acquistare la struttura commissariale nazionale».

Toti: "Pasticci sulle siringhe, sono sbagliate"

Toti denuncia anche «pasticci sulle siringhe che ci hanno mandato sbagliate e stiamo usando le nostre, ancora non si sa quanto personale hanno arruolato (e hanno voluto farlo loro per forza) e il sistema informatico per il censimento dei vaccinati lo stanno studiando ora». Il governatore chiede anche di decidere «se tra tre giorni i nostri ragazzi devono andare a scuola e ristoranti e bar aprire».

Spezia, ecco la Rsa covid only

Intanto, emergono una 'Rsa covid only' alla Spezia, un cluster con 36 anziani ammalati in una residenza di Sanremo ma senza particolari criticità. I principali focolai nelle residenze assistite per anziani liguri è per adesso sotto controllo, con l'80% degli anziani che è risultato positivo (sul cui numero non ci sono per ora dati ufficiali) e asintomatico. Domani sarà reso noto il monitoraggio sulla situazione nelle rsa liguri.