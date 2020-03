La Spezia, 11 marzo 2020 - Con riferimento ai pazienti ricoverati con Covid-19, nel primo pomeriggio di martedì 10 marzo la direzione sanitaria aziendale dell’Asl 5 aveva comunicato che i pazienti ricoverati nel presidio ospedaliero del Levante ligure sono dodici, di cui cinque in rianimazione.

Dimesso il primo caso spezzino

E' stato finalmente dimesso martedì dal reparto di malattie infettive il paziente di 54 anni di Pignone, il primo caso in assoluto alla Spezia, le cui condizioni erano già buone da giorni ma si attendeva un’adeguata sistemazione domiciliare.

Il conteggio dei casi in Liguria

Martedì 10 marzo è salito a 132 il numero dei pazienti positivi in Liguria, 31 in più rispetto a lunedì. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 87 mentre 45 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 904 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure, vale a dire più 287 rispetto a lunedì. Di questi l’Asl 5 con 215 casi è al secondo posto dietro Savona che ne ha 262, poi Imperia con 202, Genova con 172 e Chiavari con 53.

"Dei 132 pazienti – ha spiegato il governatore Giovanni Toti - 87 sono curati negli ospedali liguri e di questi 87, 29 sono in terapia intensiva, cioè 12 più di ieri in terapia intensiva e nove i deceduti. Quello che vogliamo tenere sotto controllo è il tasso di crescita della malattia e dei ricoverati in terapia intensiva. Vediamo però che il lavoro sulle catene epidemiologiche comincia a funzionare. Avevamo preventivato quello che sta accadendo. Ora stiamo cercando di garantire a tutti le cure più appropriate e stiamo entrando nella fase 2 che libererà 72 posti di terapia intensiva in Liguria, oggi sono 29 in terapia intensiva vi è dunque un polmone di allargamento; così come arriveremo a 200 letti di media intensità di cure, per poi entrare nella fase tre quando raggiungeremo i 100 posti di terapia intensiva e i 400 di media intensità".

"A questo – ha continuato Toti – stiamo aggiungendo strutture per le quarantene non consentite a domicilio. Ci stiamo muovendo su più livelli, per il momento reggiamo la gestione con tutti i disagi, perché si stanno comprimendo settori meno sensibili".

I "fuggitivi"

Come già deciso dalla Toscana, anche la Liguria ha disposto provvedimenti straordinari per chi entra o esce dal territorio regionale. Chiunque sia rientrato in Liguria, arrivando da una località della zona rossa, è obbligato a segnalarlo alla Regione, oltre che a dover rimanere al domicilio. L'obbligo di segnalazione scatta da oggi alle 14, quando saranno attivi due numeri telefonici e un indirizzo mail al quale registrarsi se, dalla mezzanotte del 24 febbraio, ci si e' spostati dalla Liguria senza "comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute".

La Regione potenzia i posti letto dedicati al coronavirus

Regione Liguria si prepara ad affrontare un aumento significativo di casi di contagio da Covid-19. Per far fronte ad un possibile picco, il sistema sanitario si sta adoperando per potenziare soprattutto i reparti di terapia intensiva e quelli di media intensità di cura (Malattie infettive), con posti dedicati per i pazienti positivi Covid-19. Lo annuncia Regione Liguria in una nota. Per quanto riguarda la Terapia intensiva, nei prossimi giorni saranno resi disponibili su tutto il territorio fino a 75 posti dedicati a pazienti con coronavirus. Di questi, 11 saranno in Asl1, 15 in Asl2, 8 all'Evangelico, 28 all'Ospedale Policlinico San Martino, 2 all'ospedale Galliera, 6 all'ospedale di Sestri Levante e 5 all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Se necessario, i posti dedicati Covid-19 nei reparti di terapia intensiva potranno aumentare nelle settimane successive fino a 88, suddivisi nei diversi ospedali (12 dei quali all'Ospedale Policlinico San Martino). Per quanto riguarda i reparti di media intensità, è previsto che nei prossimi giorni siano individuati fino a 224 posti. Di questi, 33 in Asl1, 58 in Asl2 (tra Albenga e Savona), 50 all'ospedale Evangelico, 30 all'Ospedale Policlinico San Martino, 25 all'ospedale Galliera, 28 all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Se necessario, è prevista l'ulteriore attivazione nelle settimane successive di 35 posti dedicati all'ospedale Micone di Sestri Ponente.

Ricoverato un consigliere comunale

Un consigliere comunale della Spezia è positivo al coronavirus e ricoverato nell'ospedale della città, il Policlinico Sant'Andrea. Sono in corso verifiche sui contatti che ha avuto ed è possibile che nelle prossime ore altri membri del consiglio del comune ligure si sottopongono al tampone per il virus. Intanto il Comune ha predisposto la sospensione dei lavori consiliari "fino a nuova comunicazione".

Chiusa la Casa della salute di Sarzana

La sede del distretto sanitario a Sarzana chiusa in seguito alla positività riscontrata su un medico. Il sanitario si era sottoposto in precedenza a due tamponi con esito negativo. Intanto, sabato sera un anziano ospite della casa di riposo di San Terenzo è stato trasferito all'ospedale de La Spezia per sottoporsi a tampone faringeo.