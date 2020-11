La Spezia, 21 novembre 2020 -Sono 761 i nuovi casi di coronavirus a fronte di 5647 tamponi, con una incidenza del 13,47%, mentre su scala nazionale è del 15,6%. In Liguria i positivi sono 16194, 1250 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi positivi sono 107 nell'Imperiese, 85 nel Savonese, 470 nella Asl3 di Genova, 6 nella Asl Chiavarese, 124 nello Spezzino.

I guariti sono 1982. I morti sono 29 dato che supera i 2200 da inizio della pandemia. I decessi totali sono 2207. Gli ultimi morti hanno una età compresa tra i 63 e i 92 anni. Migliora la pressione sugli ospedale che per il secondo giorno consecutivo ha segno meno: i ricoverati sono 1410, 28 in meno rispetto al giorno precedente: di questi 120 sono in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 14544 persone, 1045 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. In sorveglianza attiva ce ne sono 13130, erano 12305.

È ottimista il presidente della Regione Giovanni Toti: «Si conferma il trend degli ultimi giorni, in cui la pressione sui nostri ospedali sta lievemente e lentamente calando» ha detto dopo un sopralluogo all'ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena. «Un segnale incoraggiante, insieme all'indice di contagio in discesa, frutto del grande lavoro e dei sacrifici che tutti stiamo facendo. Non solo ma evidentemente sta funzionando anche il processo messo in atto per alleggerire la pressione ospedaliera, grazie ai posti letto per la bassa intensità che abbiamo messo a disposizione nelle strutture coordinate da Alisa e in quelle gestite dalla nostra Protezione Civile».