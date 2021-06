Genova, 1 giugno 2021 - Sono 19 i nuovi casi di coronavirus in Liguria in 24 ore secondo il bollettino di martedì 1 giugno. E i numeri restano da zona bianca, con il covid che sembra quasi scomparso. La mappa del contagio parla chiaro: Savona è una provincia quasi covid free con solo due casi registrati, mentre sono quattro i casi a Imperia. Si conta, in tutta la regione, un decesso per covid.

Ma, contando la popolazione, anche a Genova il covid è praticamente scomparso con soltanto otto casi, mentre Spezia ne conta cinque. In generale si assiste negli ultimi giorni a un calo dei nuovi positivi, che erano stati 41 domenica 30 maggio e 43 nella giornata di lunedì.

Nelle ultime 24 ore il numero di tamponi è stato piuttosto elevato: sono stati quasi seimila.