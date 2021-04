La Spezia, 9 aprile 2021 - Da lunedì 12 aprile compreso tutta la Liguria sarà in zona arancione. Non sarà emanata nessuna nuova ordinanza specifica riguardante le province di Imperia e di Savona, che abbandoneranno quindi la zona rossa alla mezzanotte di domenica 11 aprile.

Lo ha annunciato Regione Liguria oggi dopo l'arrivo dei dati sull'andamento della pandemia concordando la misura d'intesa con i sindaci e Anci Liguria, al termine della riunione in videoconferenza con il governatore. Sarà invece firmata un'ordinanza riguardante la scuola, che dispone il ritorno in classe del 50% degli studenti delle scuole superiori (secondarie di secondo grado) statali e paritarie, oltre che per la formazione professionale (iefp), gli istituti tecnici superiori (its) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) in tutta la regione.

Alla mezzanotte di domenica 11 terminerà la sua validità anche l'ordinanza che riguarda il divieto di raggiungere le seconde case e le imbarcazioni. "I dati degli ultimi 3 giorni - spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - ci dicono che in entrambe le province si sia scesi sotto la soglia critica dei 250 contagi ogni 100mila abitanti. E giusto applicare le misure, anche le più stringenti, quando la situazione lo rende necessario, ma è anche altrettanto corretto alleggerire quando la curva del contagio lo consente. Tutta la Liguria torna in zona arancione, è una boccata di ossigeno, anche se purtroppo ancora relativa. Voglio ribadire quanto sia necessario tenere alta l'attenzione: intorno a noi la situazione è ancora complessa".

Il bollettino di oggi 9 aprile

Netto calo degli ospedalizzati per covid nelle ultime 24 ore in Liguria. I ricoverati sono calati di 36 unità. Ora negli ospedali ci sono 719 malati, 74 in terapia intensiva. Ma i morti sono ancora in doppia cifra: 15, per un totale di 3950. Il totale dei positivi è pressochè stabili: 7865, 4 meno di ieri. I nuovi casi sono 421, di cui quasi la metà sono stati riscontrati nella Asl3 di Genova con 192 contagi, gli altri sono 76 nell'Imperiese, 73 nel Savonese, 37 nel Tigullio e 42 nello Spezzino. Sono emersi da 8113 tamponi (5000 molecolari e 3113 rapidi). Il tasso di positività è del 5,18% (era 4,3%) come a livello nazionale (5,2%). I guariti sono 410. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinate 12446 persone (10586 con il vaccino mRna, 1860 con AstraZeneca). I vaccini consegnati sono 483380, quelli somministrati 377304, il 78%. Hanno chiuso il ciclo vaccinale in 115593. In isolamento domiciliare ci sono 6896 persone, 77 meno di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono7195, erano 7297.