La Spezia, 8 gennaio 2021 - Ultimo weekend arancione alle porte in Liguria, almeno allo stato attuale, con un ritorno alla fascia gialla atteso già da lunedì 11. Con l'aumento dei tamponi risale però il numero dei contagi - con un balzo su Genova - e il valore più basso dell'Rt puntuale è solo di poco sotto l'1. Per prudenza dunque il presidente Giovanni Toti posticipa di almeno una settimana il ritorno a rotazione alla scuola in presenza per gli studenti delle superiori.

Nell'ultimo bollettino giornaliero emergono 400 nuovi casi di positività al Covid-19 in Liguria (ieri 196), rilevati con 4.563 tamponi molecolari e 4.541 test antigenici. Di questi nuovi casi 140 sono sull'Asl3 di Genova (altri 35 in Asl4), 131 su Savona, 49 su Spezia e 41 su Imperia, a riprova che sul buon dato della vigilia incideva anche il numero ridotto di test.

Aumentano di undici unità gli ospedalizzati che a oggi sono 784, mentre salgono a 67 i pazienti in terapia intensiva.

Sono poi 17 i nuovi decessi, di età compresa tra i 55 e i 96 anni.

Quanto alle vaccinazioni, le dosi somministrate in Liguria hanno raggiunto le 16.249 unità, pari al 53 del quantitativo consegnato. In base al bilancio di metà giornata fornito dal ministero della Salute, in Liguria risultano inoculate 13.083 dosi, pari al 42,8% di quelle consegnate, rispetto al 45% della media nazionale.

"La Liguria sarà in zona gialla a partire da lunedì 11 fino a domenica 17. Questa la collocazione stabilita per la nostra regione alla luce dei dati epidemiologici", ha annunciato Toti dopo aver parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza.

"Precauzionalmente, al fine di non peggiorare una situazione ancora fragile e instabile circa la diffusione del Covid, uniformandoci alle Regioni che ci circondano - ha aggiunto -, abbiamo deciso che da lunedì 11, e per una settimana, gli studenti delle scuole secondarie superiori non rientreranno ancora in aula ma proseguiranno nella modalità della didattica a distanza".

In Liguria, ha spiegato Toti, l'rt puntuale di queste ore è 1,02, mentre il valore Rt considerato per la suddivisione in zone è 0,95.

Nella Asl 3 intanto è stato annunciata l'attivazione da oggi del terzo polo per la somministrazione del vaccino anticovid al personale sanitario: Dopo l'apertura nei giorni scorsi delle sedi vaccinali presso gli ospedali di Villa Scassi e Micone si aggiunge la sede territoriale di Quarto, allestita in via Maggio 3. Le dosi somministrate saranngo raddoppiate a partire dalla prossima settimana grazie a un'implementazione oraria e di postazioni.

Dall'infettivologo Matteo Bassetti è arrivata oggi una esortazione ad accelerare le vaccinazioni per "affrontare il prossimo autunno in relativa sicurezza: dobbiamo arrivare a vaccinare il 95% degli over 70 anni e dei soggetti fragili e oltre il 60-70% del resto dei cittadini italiani entro settembre", è stato il suo appello.