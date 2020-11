La Spezia, 11 novembre 2020 - Sono 1102 i nuovi casi di coronavirus in Liguria nella giornata di mercoledì 11 novembre. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino. Sono stati processati quasi settemila tamponi, quindi un numero piuttosto alto, mentre i morti sono stati 33. I dati arrivano nel primo giorno di zona arancione, con la Liguria che fa i conti con le nuove restrizioni. Martedì 10 novembre i casi sono stati 1172

Leggi anche: 6mila saturimetri ai medici di famiglia / Toscana, salgono i ricoveri

La mappa del contagio

Ecco come sono distribuiti i nuovi positivi in Liguria. Come è ormai tendenza da molte settimane, alle estremità della regione il contagio è più contenuto, mentre è a Genova che si concentra la maggioranza dei casi. Ma ecco i numeri: Imperia 170 nuovi casi, Savona 133, Genova 644, La Spezia 142.

Leggera salita per gli ospedalizzati

Gli ospedalizzati sono attualmente 1.413 (+6 rispetto a ieri), di cui 98 in terapia intensiva (+6). Nella provincia spezzina i ricoverati sono 147 con 14 persone in terapia intensiva.

L'ordinanza di Toti

A seguito di quanto previsto dall'ordinanza del ministro Speranza che indica la Regione Liguria come zona arancione, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato ieri un'ordinanza per uniformarsi a quanto previsto dall'art. 2 del dpcm di Conte del 3 novembre sulle misure di contenimento del virus e mantenere aperti gli esercizi di vicinato a Genova anche nelle ore notturne. Si tratta di negozi di alimentari o strutture di medie e grandi dimensioni che possono restare aperti anche oltre le 21, in considerazione della chiusura, da oggi, di ristoranti, bar e gelaterie e della limitazione degli spostamenti tra Comuni e regioni se non per comprovate esigenze di salute o lavoro.