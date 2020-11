La Spezia, 5 novembre 2020 - Sono 1208 i nuovi casi di coronavirus in Liguria nella giornata di giovedì 5 novembre. Lo comunica la Regione Liguria nel consueto bollettino. Nella provincia della Spezia si registrano 108 nuovi casi. Aumentano anche i tamponi, che in totale sono stati oltre seimila.

Di questi 2849 riguardavano persone al primo test. E da questi 2849 tamponi appunto sono emersi i 1208 nuovi casi, che portano la percentuale dei casi positivi sui tamponi effettuati al 42.4%. Si registrano anche 39 ricoveri in più. Nella giornata del 4 novembre i nuovi positivi erano stati 1122.

La mappa del contagio

Ecco come sono distribuiti i nuovi contagi giornalieri. Come ormai da oltre un mese si assiste a una tendenza precisa: i casi si concentrano a Genova, mentre alle due estremità della regione i contagi sono più contenuti. Ecco i numeri dei nuovi positivi: Imperia +124, Savona +63, Genova +824, La Spezia +104.

Sono 29 i decessi

Ci sono 29 nuovi decessi registrati nella giornata del 5 novembre in Liguria. Si tratta di persone tra i 54 e i 95 anni.

Toti: "Speriamo di restare area gialla"

«La Liguria è in area gialla, ma questo non significa avere la garanzia di restarci per sempre. Se i dati sui contagi peggiorassero, la nostra regione potrebbe essere spostata in un'altra area, con limitazioni aggiuntive. Per questo oggi dobbiamo impegnarci ancora di più a rispettare le regole, mantenere le distanze, indossare la mascherina». È l'appello del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via Facebook. «E devono continuare a farlo anche i lavoratori delle attività che fortunatamente potranno tenere le loro insegne accese, tutti i cittadini che continueranno a lavorare per mantenere le loro famiglie. - sottolinea - Non abbassiamo la guardia, noi non lo faremo e chiedo a tutti i liguri di non farlo. Solo con l'impegno di tutti potremo contenere la diffusione del virus senza fermare il futuro della Liguria».

I dati in Italia: 445 morti

Sono 34mila i nuovi casi di coronavirus in Italia nella giornata di giovedì 5 novembre. Ci sono anche 445 decessi.