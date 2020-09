La Spezia, 19 settembre 2020 - Sono 36 i nuovi casi di coronavirus nello Spezzino sabato 19 settembre 2020. Ci sono anche tre morti in provincia della Spezia, tutti all'ospedale di Sarzana. Alla Spezia i casi erano stati 88 nella giornata di venerdì. A livello regionale i casi nelle ultime 24 ore sono stati 79. Questi sono i dati forniti dalla Regione nel consueto bollettino giornaliero. C'è dunque una flessione dei casi rispetto alla giornata precedente.

Leggi anche: otto sanzioni da 400 euro per mancato distanziamento / Positivo in classe, compagni in quarantena

La mappa del contagio

Dei 79 nuovi casi la maggior parte sono nell'Asl spezzina (sono 36, di cui 17 contatti di caso confermato e 19 attività screening) e nell'Asl genovese (sono 31, 6 contatti di caso confermato, 18 individuati con attività di screening e 7 accessi ospedale).

Tre decessi a Sarzana

I pazienti deceduti sono 4, un uomo di 73 anni all'ospedale Villa Scassi di Genova e tre (un uomo di 83 anni e due donne di 92 e 96 anni) all'ospedale di Sarzana (La Spezia).

Sono 16 le persone in terapia intensiva

Gli ospedalizzati sono 156, uno in meno rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 20 persone mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 2.140.