La Spezia, 14 settembre 2020 - Sono 65 i nuovi casi di coronavirus in Liguria registrati lunedì 14 settembre. Di questi 65, ben 47 sono alla Spezia. Questo recita il consueto bollettino giornaliero prodotto dalla Regione. Ci sono anche tre nuovi decessi, che portano il totale dei morti per coronavirus in Liguria a 1582 dall'inizio del contagio. Alla Spezia gli attualmente positivi sono 773. I casi alla Spezia domenica 13 settembre erano stati 51. I tamponi del 14 settembre sono stati 995.

Leggi anche: blitz anti-covid, chiusi due negozi / La Spezia, la chiusura dei nidi privati genera il caos / 59 nuovi casi in Toscana

La mappa del contagio

I nuovi 65 casi di coronavirus sono così distribuiti: 1 a Imperia, 3 a Savona, 14 a Genova e appunto 47 alla Spezia, città che dunque vede ancora un numero importante di contagi giornalieri, per quanto la cifra si sia praticamente dimezzata rispetto ai giorni scorsi.

83 ricoverati in ospedale alla Spezia

Sono 83 le persone ricoverate nelle strutture sanitarie della Spezia e provincia a causa del coronavirus. Due in più rispetto a domenica, quando erano 81. Sempre nello Spezzino sono attualmente 7, e il numero resta stabile, coloro che vengono curati in terapia intensiva. In tutto, compresi i casi spezzini, i ricoverati nelle strutture liguri sono 138.