La Spezia, 24 giugno 2020 - Sono una quarantina le persone guarite dal coronavirus in Liguria. Lo riferisce il bollettino della Regione, che come ogni giorno fa il punto della situazione sul contagio. Attualmente le persone positive sul territorio regionale sono 1536, mentre sono sessanta le persone ricoverate. Soltanto una di queste si trova in terapia intensiva.

Il numero totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia è di 9940. Sono invece 201 le persone attualmente poste in isolamento domiciliare. Ci sono due vittime in più, che porta il totale del numero dei decessi a 1555. La Regione spiega la differenza tra "attualmente positivi" e "casi totali".

Gli "attualmente positivi" rappresentano la prevalenza, lo standard internazionale dell'epidemiologia che indica quanti casi sono presenti *contemporaneamente* in una popolazione (i dati della giornata sono quelli delle ore 14.00), e indica quanti sono i positivi in Liguria, escludendo dunque chi è guarito (negativo al doppio test) e chi è purtroppo deceduto.

I "casi totali" indicano l'incidenza, un altro indicatore epidemiologico che prende in considerazione tutti i casi dall'inizio dell'epidemia, dunque somma agli attualmente positivi anche i guariti e i deceduti.

Nel futuro questi due indicatori tenderanno a divergere: il primo in discesa verso lo zero, il secondo in salita fino a fermarsi alla cifra totale dei contagiati finali.