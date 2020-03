La Spezia, 22 marzo 2020 - Aumentano le morti in seguito all'infezione da coronavirus in Liguria. La Direzione Sanitaria del Policlinico San Martino di Genova ha reso noto tre decessi, "anche per infezione da Covid-19", avvenuti nelle ultime ore. Si tratta di un paziente nato alla Spezia e residente a Genova, 71 anni, presso la Clinica di Medicina Interna a indirizzo oncologico, deceduto ieri nel tardo pomeriggio. Una paziente nata e residente a Genova di 89 anni, presso il Pronto Soccorso, deceduto ieri alle 20.20. E una paziente nata e residente a Genova di 87 anni, presso il Padiglione 12, deceduta ieri sera alle 21.30.

Tre morti alla Spezia

Sono tre le persone morte nella giornata di sabato per coronavirus alla Spezia. Si tratta di persone che erano tutte ricoverate all'ospedale Sant'Andrea. In particolare, si registra il decesso di una donna di 99 anni che era ricoverata in pneumologia ed era residente nel comune di Bolano. Sempre da Bolano veniva un'altra vittima, un uomo di 76 anni che era ricoverato a Malattie Infettive. Dalla Spezia veniva invece un uomo di 72 anni che era ricoverato in Medicina.

Via al trasferimento dei crocieristi

Prenderanno il via oggi pomeriggio le operazioni di trasferimento dei passeggeri della nave Costa Luminosa, attraccata da questa mattina nel porto di Savona con a bordo 84 persone sintomatiche in isolamento obbligatorio in cabine dedicate. L'obiettivo è sbarcare tutti i passeggeri, italiani e stranieri, che possano essere accompagnati al proprio domicilio attraverso trasporti protetti organizzati della Protezione civile con la Croce Rossa, in collaborazione con Costa Crociere.

Genova, 200 richieste di cassa integrazione

Circa 200 aziende a Genova hanno chiesto la cassa integrazione o il Fis-Fondo integrazione salariale, per Covid 19. «Sono le prime richieste arrivate ma ci aspettiamo che la prossima settimana si intensifichino, saranno numeri pesanti» aferma il segretario della Camera del lavoro di Genova, Igor Magni.

Gli architetti: bloccare cantieri non necessari

I consigli degli Ordini degli Architetti delle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e la Federazione Regionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Liguria chiedono la sospensione di tutti i cantieri edili di rilevanza non strategica, siano essi pubblici o privati, quale ulteriore misura per contribuire al contenimento del contagio da coronavirus.

Savona, allarme crociera: "Non possiamo gestire altre mille quarantene"

Costa Crociere ha comunicato che a bordo della nave Costa Luminosa arrivata stamani in porto a Savona, «ci sono 84 persone isolate e che ieri sono risultate positive 38 persone che sono già state sbarcate a Marsiglia». Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che ha riferito i numeri delle persone a bordo: 165 italiani su 718 passeggeri oltre a circa 800 persone di equipaggio. «La priorità è sbarcare i 165 italiani e gli stranieri che hanno l'ok del proprio Paese a rientrare nelle loro case - ha detto Giampedrone - mentre per gli altri mi aspetto un piano nazionale per come gestirli. La Liguria non è in grado di reggere oltre mille quarantene».