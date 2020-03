La Spezia, 8 marzo 2020 - Segui tutti gli aggiornamenti sul coronavirus in Liguria. Clicca qui sotto per leggere il live ora per ora. Guarda anche: TERMOSCANNER PER I CROCIERISTI - UN MORTO A SAVONA - MAESTRE PARLANO AGLI ALUNNI VIA FB

Crescono i pazienti affetti da coronavirus ricoverati all'ospedale della Spezia: in 24 ore sono passati da 5 a 9. Colpisce il fatto che provengono da vari comuni e a parte il caso del cosiddetto paziente zero, l'uomo di Pignone, tutti gli altri pare non abbiano avuto contatti con soggetti di aree infette. I ricoverati vengono dai Comuni di Pignone, Spezia (2 casi), Riccò del Golfo, Arcola, Luni, Levanto, Sarzana, Beverino.

Intanto la direzione sanitaria e la direzione medica del Presidio ospedaliero Asl 5 comunicano alcune novità: un 54enne di Pignone, ricoverato a Malattie infettive, è attualmente dimissibile ma per la dimissione si aspetta una adeguata sistemazione domiciliare.

Peggiorano invece le condizioni di due pazienti, un 48enne di Arcola e un 46enne di Levanto, ricoverati in isolamento a Malattie infettive.

Stabili le condizioni di altri cinque ricoverati in malattie infettive: tutti uomini, un 72enne di La Spezia, un 61enne di Riccò del Golfo, un 64enne di Luni, un 54enne di Sarzana, un 53enne di Beverino.

Stabili anche le condizioni di un 68enne di La Spezia che è ricoverato in Rianimazione al S. Andrea.

Le tende pre-triage fuori dal pronto soccorso

Dopo il San Martino di Genova, arrivano le tende pre-triage davanti ai pronto soccorso dell'Asl 1 di Imperia e dell'Asl5 della Spezia. A Ponente oggi le tende sono state allestite presso gli ospedali di Imperia, Sanremo e Bordighera, in collaborazione con le Pubbliche Assistenze, la Protezione Civile e la Croce Rossa. A Levante sono in allestimento a cura della Protezione Civile le tende davanti ai pronti soccorso della Spezia e di Sarzana. Queste strutture faranno da filtro per i cittadini che si autopresenteranno: il personale presente sarà dotato di dispositivi di protezione e sposterà gli accessi, facendo indossare ai pazienti la mascherina chirurgica.

Un caso positivo a Levanto

Ore 15,02 È risultato positivo al virus Covid-19 un cittadino di Levanto che nella giornata di sabato 7 marzo era stato sottoposto a tampone all’ospedale della Spezia. Si tratta di una persona già attenzionata perché appartenente ad un nucleo familiare entrato in contatto con il paziente uno di Pignone. Il risultato del tampone è stato comunicato nella mattinata di domenica 8 marzo al sindaco levantese, Ilario Agata. "Siamo in costante contatto con le autorità sanitarie e sono in fase di predisposizione le ordinanze relative alle misure di prevenzione da adottare, delle quali daremo notizia attraverso i canali istituzionali di comunicazione del Comune - dice il primo cittadino - Nel frattempo raccomandiamo ai concittadini di attenersi alle disposizioni e alle norme di comportamento emanate dal Governo e recepite dalla Regione Liguria e dal Comune".

Altri contagi nello Spezzino

Sabato altri cinque casi di positività al conoravirus nello Spezzino si tratta di un uomo di 54 anni residente nel Comune di Pignone e ora ricoverato nel reparto di malattie, l'uomo però non è grave ed è in attesa delle dimissioni dall'ospedale. L'altro caso riguarda sempre un uomo di 61 anni, residente nel comune di Riccò del Golfo e ricoverato in isolamento in ospedale. In isolamento in ospedale anche un 48enne residente nel comune di Arcola e un 72enne residente nel comune della Spezia, anche quest'ultimo ricoverato in isolamento in ospedale. L'altro ricovero riguarda un paziente maschio di 64 anni residente nel comune di Luni ricoverato a Malattie Infettive in isolamento.

Numeri preoccupanti per l'economia

Unioncamere stima i danni sull'economia del coronavirus e per la Liguria prevede una riduzione del valore aggiunto fra lo 0,7% e l'1,4% a seconda del protrarsi dell'emergenza. Se si arrivasse fino a fine aprile la perdita sarebbe dello 0,7% per la Liguria e dell'1,2% per l'Italia. Se si prolungasse fino a metà giugno la ricchezza del territorio si ridurrebbe dell'1,4% per la Liguria e del 2,3% per il Paese. L'analisi indica come principali ambiti colpiti il turismo e le esportazioni, non tiene però conto delle ripercussioni del calo della domanda interna, ad esempio in seguito alla perdita di posti di lavoro e del rallentamento degli scambi, quindi i numeri potrebbero peggiorare

Annullato Trofeo di San Giuseppe a Spezia

“Vista la situazione attuale, i divieti e le prescrizioni dei decreti emanati nei giorni scorsi dal consiglio dei ministri per rallentare l’epidemia, essendoci anche confrontati con la amministrazione comunale, nostro malgrado dobbiamo annullare la gara di San Giuseppe, il cui svolgimento comporterebbe per forza assembramento di persone, seppur in luogo all’aperto”. Lo ha comunicato il presidente del comitato delle borgate Massimo Gianello

Primi aiuti alle famiglie per bambini a casa

La Giunta della Regione Liguria ha deliberato lo stanziamento di 800mila euro da fondi del del bilancio regionale per un primo aiuto alle famiglie durante l`emergenza Coronavirus, con l`obiettivo di sostenerne lo sforzo per l`accudimento dei figli durante il periodo di sospensione scolastica. "Ecco un primo aiuto concreto che come Regione Liguria abbiamo deciso di varare subito, per sostenere i tanti liguri costretti a molti disagi per le scuole chiuse per il coronavirus. Una scelta obbligata per non lasciare soli mamme e papà che devono andare a lavorare. Non tutti possono contare sul prezioso supporto dei nonni, a cui va il nostro ringraziamento", ha commentato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il riepilogo: 34 i casi positivi

"Sono 34 i casi positivi ad oggi in Liguria. Sono in corso alcune decine di tamponi quindi e' possibile che i numeri crescano ancora. Gli ospedalizzati sono 23, mentre 11 sono al domicilio. Le persone in sorveglianza attiva sono 521". Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha fatto il punto questa sera sull'emergenza coronavirus. Complessivamente si sono verificati 5 decessi in Liguria: l'ultimo in Asl1 all'ospedale di Sanremo, di un paziente di 75 anni, originario di Sanremo.