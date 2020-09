La Spezia, 13 settembre 2020 - Sono 51 i nuovi casi di coronavirus alla Spezia e in provincia nella giornata di domenica 13 settembre. Lo riferisce il consueto bollettino della Regione, che indica anche i dati regionali. Compreso il numero spezzino, in tutto i nuovi positivi di domenica sono 78 con 1682 tamponi svolti. Nella giornata di sabato i nuovi positivi liguri erano stati 112 con 2531 tamponi svolti. Non ci sono nuovi decessi. SABATO 12 I CASI ERANO STATI 70

La mappa del contagio

Detto dei 51 casi spezzini, oggi si registrano 11 casi a Genova, 1 a Savona e 15 a Imperia. In tutto in Liguria oggi ci sono 47 casi scoperti perché contatti di altri casi già accertati.

Salgono a 81 i ricoverati nello Spezzino

Nelle strutture ospedaliere spezzine i ricoverati salgono a 81. Erano 78 nella giornata di sabato. Sempre nelle strutture spezzine, degli 81 ricoverati 7 sono in terapia intensiva. Gli attualmente positivi nello Spezzino sono 736.