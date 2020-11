La Spezia, 13 novembre 2020 - Da inizio emergenza, sono morte 2.058 persone positive al coronavirus in Liguria. Diciotto sono le nuove vittime registrate nel bollettino odierno diffuso dalla Regione: si tratta di persone tra i 74 e i 99 anni, morte tra l'11 novembre e oggi. In ospedale ci sono 1.482 pazienti covid, 10 in piu' di ieri. Di questi, 110 sono in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 si sono registrati 1.209 casi di positività. In un giorno sono stati effettuati 7.278 tamponi, 516.330 da inizio emergenza.