La Spezia, 23 ottobre 2020 - In Liguria ci sono 778 positivi in più al Covid-19 su 5.096 tamponi eseguiti rispetto a ieri, 44 sono alla Spezia. Lo spiega la Regione nel consueto bollettino annunciando che si registrano anche 7 morti. Si tratta di persone tra i 67 e i 103 anni morte negli ospedali di Genova, Sestri Levante (Genova) e Sarzana (La Spezia). Il maggior numero di contagi si registra ancora a Genova (573), gli altri sono a Imperia (75), a Savona (71), nel Tigullio (15) e alla Spezia (44).

Negli ospedali liguri ci sono 631 pazienti ricoverati, di cui 33 in terapia intensiva, 57 in più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 4838 persone, 346 in più di ieri.