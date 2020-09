La Spezia, 16 settembre 2020 - Sono 73 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Liguria, stando al bollettino diffuso dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3335 tamponi, 273.210 da inizio emergenza. I ricoveri in ospedale sono in aumento: 149, piu' 9 rispetto a ieri.

Di questi, 13 sono in terapia intensiva. La maggior parte dei ricoveri, 83, sono nello spezzino. Nelle ultime 24 si e' registrato anche un nuovo decesso: le vittime da inizio emergenza sono dunque 1583.