Corniglia Riapre la provinciale 30. Beverino, Aurelia a doppio senso

È stata riaperta ieri, la sp30 ’San Bernardino - Corniglia’, segnata da un complesso fonte di frana nei pressi della località Prevo: lo smottamento aveva determinato non solo la chiusura della strada, ma anche l’isolamento del borgo di Corniglia. Il tratto di strada è stato riaperto con un regime definito ’condizionato’, ovvero a senso unico alternato senza semaforo: in caso di necessità, o in caso di mancanza delle condizioni di sicurezza, la strada verrà immediatamente chiusa. Questo sarà previsto anche in caso di forti piogge, ovvero con il controllo delle precipitazioni nell’area effettuato mediante il pluviometro ’Stazione di Vernazza’, già inserito in un sistema di allarme della Provincia della Spezia. Al raggiungimento della soglia pluviometrica corrispondente a 40 millimetri in 24 ore, o in caso di allerta arancione o rossa, la strada verrà chiusa. Sul sito di frana verrà mantenuto un monitoraggio consistente nell’osservazione di eventuali cadute di massi, nel caso di osservazione di qualsiasi caduta di massi o alberi dal versante la strada dovrà, essere chiusa. Intanto, a Beverino, entro questa sera dovrebbe riaprire in entrambi i sensi fi marcia la statale Aurelia, interessata domenica da una frana.