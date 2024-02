Coriandoli e maschere a Marinella e Sarzanello

A Sarzana il Carnevale non è ancora finito. Dopo il successo dell’appuntamento molto partecipato che ha avuto luogo nel centro storico cittadino in occasione del martedì grasso, mascherine, coriandoli, musica e tanto divertimento soprattutto per i più piccoli invaderanno anche questo fine settimana alcuni quartieri della città. Questo perché, gli appuntamenti che erano stati fissati per le giornate di giovedì grasso (8 febbraio) e di sabato scorso sono stati annullati a causa delle piogge consistenti che avevano determinato l’emanazione dello stato di allerta gialla idrogeologica. Domani pomeriggio verrà infatti recuperato l’appuntamento di Marinella dove, a partire dalle 14.30 con ritrovo fissato in via Papa Giovanni XXIII, per la gioia di grandi e piccini sfileranno i carri allegorici ispirati alla saga dei Minions in versione hawaiana realizzati grazie all’impegno del gruppo Trebbiatori con il sostegno e il patrocinio del Comune di Sarzana. Domenica invece, per concludere, il Carnevale arriverà a Sarzanello. A partire dalle 14.30, nel piazzale antistante l’area verde, avrà inizio la sfilata dei carri che saprà certamente regalare entusiasmo e spensieratezza a tutti i residenti del quartiere e soprattutto dei bambini che a causa del maltempo si erano visti annullare l’appuntamento di giovedì grasso con un preavviso di poche ore.