Cori itineranti Musica a spasso per il centro

Ritorna sabato l’appuntamento con la rassegna ’Suoni di primavera’, itinerario corale nel centro storico di Sarzana. L’iniziativa è organizzata dal Coro Sarzanae Concentus con il patrocinio del Comune di Sarzana. Quest’anno la manifestazione riproporrà un evento speciale che il coro sarzanese stava programmando nel 2020 ma che a causa dell’emergenza sanitaria venne sospeso. I cori si alterneranno nei punti di maggior suggestione del centro cittadino partendo da piazza Matteotti e raggiungendo, in un itinerario che toccherà anche lo splendido oratorio di Santa Croce e piazza Calandrini fino alla Fortezza Firmafede. E proprio all’interno della Fortezza si concluderà la passeggiata musicale con il concerto del coro ’Voices of Heaven gospel Choir’ di Pisa diretto da Sandro Macelloni. Saranno presenti anche il Coro Lunigiana, compagine sempre molto attiva sul territorio curata da anni dal maestro Primo Ceccarelli, Il Baluardo di Lucca diretto da Elio Antichi e il Sarzanae Concentus con la guida del maestro Luciano Bonci. Coordinerà la serata Giovanni Beretta. Partecipazione libera a partire dalle 20.30 in Piazza Matteotti. In caso di maltempo meteo la rassegna si svolgerà interamente alla Fortezza Firmafede.