Cordoglio in città per la scomparsa di Arturo Vivaldi

Grande cordoglio alla Spezia per la scomparsa di Arturo Vivaldi, 58 anni, presidente regionale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Grande animatore del volontariato spezzino, tra i fondatori del sindacato autonomo Fials all’interno della Asl5, Vivaldi è scomparso l’altro ieri, dopo un lungo ricovero all’ospedale San Martino di Genova. Tante le istituzioni e le associazioni che hanno voluto ricordare l’impegno di Vivaldi. Come la Fials, che sottolinea come l’uomo è stato "sempre attivo e disponibile con tutti i colleghi e da sempre impegnato nella lotta quotidiana che sosteneva per il miglioramento delle condizioni di vita e lavorative. Su Arturo potevamo sempre contare". Anche Regione Liguria ha ricordato "l’impegno assiduo e attento nella difesa dei diritti delle persone non vedenti e ipovedenti e nel promuovere attività specifiche legate non solo agli aspetti sanitari ma anche al sociale e allo sport". Per il presidente del consiglio regionale, Gianmarco Medusei, la scomparsa di Vivaldi "è una grandissima perdita per il volontariato della Spezia e di tutta la Liguria". "Era una persona straordinaria" ricorda la senatrice Raffaella Paita; cordoglio è stato espresso anche dal vicesindaco della Spezia e parlamentare, Maria Grazia Frijia.