Corali in concerto nella chiesa di San Michele: "Voices of Christmas" domani a Ponzano

L’atmosfera natalizia a Santo Stefano Magra continua con due concerti in programma oggi, mercoledì, e domani inseriti nel lungo calendario di appuntamenti organizzato dall’amministrazione comunale in tutte le frazioni che si concluderà lunedì 1 gennaio alle 21 all’opificio ex calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano con il tradizionale concerto degli auguri in compagnia del gruppo Ensemble Symphony Orchestra. Questa sera alle 21 alla chiesa di San Michele Arcangelo nella frazione di Ponzano superiore è in programma il concerto dal titolo "Sorgete o pastori" che avrà come interpreti le corali di San Michele di Ponzano Magra e quella lunigianese di San Giovanni Battista di Terrarossa. Domani, giovedì, alla chiesa di San Carlo Borromeo della frazione di Ponzano ceramica alle 21.15 è invece in programma il concerto "Voices of Christmas" a cura della corale San Bartolomeo e del gruppo Joyful Singers.