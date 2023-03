Copertura dei campi da tennis Arrivano risorse dalla Regione

I campi da tennis del parco sportivo di Sesta Godano saranno coperti, garantendo così l’attività anche nei mesi invernali. Arriva da Genova l’ennesimo finanziamento per il potenziamento dell’area polisportiva situata all’ingresso del borgo. La Regione Liguria ha infatti inserito nel programma triennale per l’impiego del Fondo strategico regionale relativo all’impiantistica sportiva ligure anche un finanziamento a favore dell’amministrazione comunale guidata da Marco Traversone per realizzare una copertura ai campi da tennis del centro sportivo, che erano stati riqualificati solo pochi anni fa grazie a un contributo di 100mila euro. Il finanziamento regionale – pari al 70% della spesa prevista dal Comune, complessivamente pari a 180mila euro, con l’ente comunale che coprirà la parte restante – si aggiunge alla già lunga serie di investimenti operati negli ultimi anni dall’amministrazione per valorizzare l’impianto sportivo intitolato a Sandro Pertini: 200mila euro per la realizzazione di un campo da calcio a 7 in erba sintetica (divisi in parti uguali tra Regione e Comune), la riqualificazione dei campi da tennis per 100mila euro (di cui 70mila arrivati dallo stato), la creazione di un parco giochi inclusivo per 25mila euro, l’efficientamento della caldaia per 50mila euro, 10mila euro per la riqualificazione di tribune e spogliatoi. Nei mesi scorsi, è stata presentata anche una richiesta per l’ottenimento di contributi per la riqualificazione della cucina e del bar dell’impianto sportivo: chiesti duecentomila euro.