Copeland dei leggendari Police e Nino D'Angelo nell'Estate Spezzina

La Spezia, 11 marzo 2025 - Arrivano le prime anticipazioni del programma dei concerti dal vivo in piazza Europa, che anche quest’anno ospiterà artisti di fama nazionale e internazionale. Due gli appuntamenti già confermati: il 25 luglio alle 21.30 sarà protagonista Stewart Copeland, leggendario batterista dei Police, mentre il 17 agosto alle 21.30 salirà sul palco Nino D’Angelo, icona della musica italiana.

“Due straordinarie anticipazioni nella programmazione dell’Estate Spezzina che anche quest’anno animerà piazza Europa. – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Due eventi imperdibili: il 25 luglio Stewart Copeland in concerto, una vera e propria leggenda della musica, che insieme a Sting e Andy Summers ha dato vita ai Police, una delle band più iconiche della storia del rock, e che porterà sul palco un mix di successi indimenticabili. Il 17 agosto avremo invece Nino D’Angelo, icona della musica italiana, che ci regalerà una serata all’insegna di brani intramontabili. Stiamo lavorando ad un programma ricco di eventi e ospiti di altissimo livello, con tante altre novità in arrivo”.

Alla Spezia Copeland presenta il suo nuovo progetto 'Police Deranged For Orchestra', un'opera orchestrale in cui rivisita come mai prima i brani iconici della band che ha fatto la storia della musica. Con la sua vasta esperienza come compositore in ambito operistico, orchestrale e del balletto, Copeland ripropone le hit dei Police in un'esperienza sinfonica inedita e travolgente.

In questi concerti Copeland propone una nuova prospettiva su classici come Roxanne, Don't Stand So Close To Me e Message In A Bottle, affiancato da un ensemble di musicisti di talento e da un'orchestra composta da 27 elementi, in una serata ricca di energia in cui si focalizza sull’ascesa epica della sua carriera in campo musicale, per poi dipanarsi attraverso quattro decadi. L'idea per questo concerto è nata quando Stewart Copeland ha iniziato a lavorare alla colonna sonora di un film sui Police. Le esigenze del cinema richiedevano un approccio diverso alla musica, portando alla necessità di rielaborare queste canzoni pop. Analizzando e scomponendo la musica dei Police per adattarla alle scene del film, Copeland ha trovato una nuova ispirazione, trasformando queste tracce in un'esperienza orchestrale unica.

Il 17 agosto sarà la volta di Nino D’Angelo, il celebre cantautore napoletano farà tappa alla Spezia il 17 agosto 2025 con il suo tour 'I miei meravigliosi anni ’80'. L’appuntamento è fissato per le 21.30 in piazza Europa, dove il pubblico potrà assistere a uno spettacolo ricco di emozioni e grandi successi.

Questa tournée celebra i 40 anni di carriera dell’artista e ha preso il via lo scorso anno con un grande concerto allo Stadio Maradona di Napoli, che ha richiamato oltre 40.000 spettatori. Dopo aver toccato diverse città in Canada, Stati Uniti, Germania e Svizzera, il tour prosegue ora in Italia, con tappe previste anche a Genova, Firenze e, naturalmente, La Spezia. I biglietti per Stewart Copeland sono disponibili su Ticketone, invece quelli per Nino D’angelo disponibili su Ticketone e Ticketmaster.